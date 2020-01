El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Patricio Melero conversó con La Tarde Interactiva de Agricultura, donde aseguró que a pesar de que en el partido están a favor del “rechazo”, no significa que no quieran aplicar cambios a la Constitución y aseguró que “en la UDI no somos partidarios del inmovilismo”.

En cuanto a la votación de abril, el diputado, agregó que ” la Constitución de 2005 requiere reformas adicionales a las de 1980, lo que no significa que se haga una hoja en blanco”.

Ante los dichos de Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional en La Mañana Interactiva, donde aseguró que no necesita ser amigo de la líder de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, Melero declaró que ambos presidentes van a retomar de a poco la fluidez necesaria y agregó que: “los presidentes de partido no necesariamente tienen que ser amigos, pero si ser cómplices en el trabajo que realizan“.

En cuanto al congelamiento que realizó la UDI a Chile Vamos y las relaciones entre los partidos, el parlamentario aseguró que esta decisión se generó para llamar la atención de la bancada: “Obedece a la necesidad llamar la atención al interior del pacto y con el gobierno de que debemos actuar más coordinadamente y no con iniciativas que tensan a la alianza“, afirmó.