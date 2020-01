RD presenta querella contra el Presidente, el ministro Blumel, el general Rozas, el intendente Guevara y Chadwick por delitos de lesa humanidad

Revolución Democrática (RD) presentó este martes una querella criminal contra una serie de autoridades, según resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad durante las manifestar a partir del 18 de octubre.

El documento legal hace referencia al Presidente Sebastián Piñera, en calidad de autor; al ministro del Interior, Gonzalo Blumel; al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick; al intendente metropolitano, Felipe Guevara; y al general director de Carabineros, Mario Rozas.

Una de las representantes que llegó hasta el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fue la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien dijo que, hasta ahora, “responsable no hay y vamos a seguir persiguiendo las responsabilidades políticas y penales, ya sean en ar cortes nacionales o en las cortes internacionales” y que “no puede ser que si estamos en una democracia no haya garantías para las personas que quieran manifestarse en nuestro país, aquí hay un poder político que tiene que hacerse responsable”.

Por su parte la presidente de RD, Catalina Pérez, expresó que “un Estado de Derecho exige un respeto irrestricto por los Derechos Huamnos y hoy en día no existen responsables en Chile por los crímenes en los últimos meses”.

“Cuando decíamos nunca más, realmente esperábamos que en Chile nunca más sucedieran este tipo de cosas y hoy tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de lo que ha pasado”, agregó.

Dentro de los delitos denunciados en la denuncia se encuentran homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente a la suerte o paradero del detenido y mutilación de ojos, según informó CNN Chile.