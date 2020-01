El Jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis, se refirió esta jornada a las cifras arrojadas por la última encuesta CEP, que sitúan al presidente Sebastián Piñera con sólo un 6 por ciento de aprobación.

“El presidente tiene su aprobación en el suelo porque no se ha hecho cargo del tema de pensiones, ni del tema de reforma tributaria. Esto trae como consecuencia que exista una crítica global al sistema político porque la gente identifica que todos somos responsables de la crisis de gobernabilidad y social. Es por eso que llamo a diferenciar bien, porque en un sistema presidencialista como éste, gran parte de las iniciativas que están trancadas no han progresado porque el Ejecutivo no las ha enviado al Parlamento, y de lo único que se ha preocupado es de poner la atención pública en el orden público y no en la demanda social“, sostuvo el diputado Celis.

Sin embargo, el parlamentario fue más allá, pues indicó que con el cariño que uno se debiera tener a sí mismo, si él fuera el presidente Piñera “pensaría en dar un paso al costado”.

“No sé cómo se puede gobernar con un 6% de aprobación. Él salió electo con un alto porcentaje de votación, y hoy ese respaldo se desploma porque ha sido inepto, incapaz y no ha dado gobernabilidad al país“, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, lamentó que el Gobierno tenga una mirada errada de las demandas sociales.

“El Ejecutivo está haciendo aguas, tener un 6% de aprobación implica no sintonizar en nada con la agenda social. Tergiversar las demandas ciudadanas y ponerlas en el contexto de la seguridad pública es un fracaso. Las prioridades de la ciudadanía y que muestra la CEP son pensiones, educación, salud y que no se condicen con esta estrategia errada del Ejecutivo que confunde todo con vandalismo”, afirmó.

Finalmente, la subjefa de la Bancada PPD, Carolina Marzán señaló “Sebastián Piñera pasará a la historia no por sus virtudes, sino que como aquel Presidente con menor aprobación, como aquel elegido en democracia que amparó violaciones a DD.HH, que no supo responder a la crisis social más relevante en democracia. No se trata de que seamos la oposición, sino que lamentamos tremendamente tener un presidente que no está a la altura desde el día 1“.

Aton Chile