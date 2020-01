María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast, dio que hablar en redes sociales tras emitir una polémica frase en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

La abogada indicó que “el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce, cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual”, comentario que generó divididos comentarios en las plataformas digitales, convirtiéndose incluso en tendencia.

Fue tanto el revuelo, que el mismo José Antonio Kast se refirió a la polémica generada y respaldó las palabras de su esposa.

“Si usted cree que el sexo es un deporte, una rutina o un juego, es su problema. Hay quienes lo vivimos como un acto muy significativo y que tiene consecuencias para la vida familiar y la sociedad. ¿Acaso no podemos pensar distinto?”, declaró en sus redes sociales.

Pero las frases de Adriasola sigue dando que hablar, y ahora fue el exsenador Nelson Ávila quien se refirió a los dichos de la profesional, eso sí, lo hizo con un repudiado mensaje.

Junto a una fotografía de Kast junto a María Pía, Ávila expresó: “Me enviaron ésta foto diciéndome que la ‘Geisha’ está con J.A. Kast. ¿Me confirman por favor?“, dijo, siendo sumamente criticado en la red social.

“Increíble como des muestras que te superas cada día más, un vergüenza leerte, el ocio te tiene delirante”, “don nelson es el ejemplo de como se puede caer mas bajo cada día”, “comparar a la mujer de cualquiera con una prostituta es un acto de una bajeza digna de un pobre wn”, fueron algunas de las respuestas que generó su comentario.

Revisa acá la publicación: