La Ministra del Trabajo, María José Zaldivar, conversó con La Tarde Interactiva de Agricultura donde trató el proyecto de pensiones presentado por el Gobierno y aseguró que “esta es una propuesta que el presidente presenta al país y que ha sido fruto de las conversaciones con distintos sectores de la oposición“.

Esto luego de que el Presidente presentara el proyecto de pensiones que aumenta un 6% en cotización adicional, y que además, contempla un 3% destinado a reparto. El ejecutivo, destacó que el proyecto y la mejora del Pilar Solidario evitará que un pensionado quede por debajo de la línea de la pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, se establezcan sobre por el actual salario mínimo.

La ministra, por su parte habló del rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones y afirmó: “Creemos que AFP deben seguir haciendo su trabajo consiguiendo la mayor rentabilidad para sus afiliados, por eso esta medida de devolver comisiones debe ser en horizonte de 12 meses”, destacó.

“En el caso de enfermos terminales, hay que darle tratamiento distinto. Se va a calcular las pensiones con tabla de expectativa de vida truncada, para que aumente el monto de pensión”, agregó.

Frente a las críticas del diputado Giorgio Jackson que afirmó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa del Gobierno no toca a las AFP y “mantiene el énfasis individualista”, la ministra aseguró que “el problema está en que solo han tomado conocimiento a través del anuncio presidencial, pero no han visto el proyecto no saben el enorme cambio que estamos haciendo“.

En cuanto a la tramitación del proyecto, la titular de la cartera afirmó que hay más de 800 mil personas que necesitan la ayuda urgente y enfatizó en que “esperamos llegar con esta noticia en marzo“, además aseguró que “hemos conversado permanentemente con parlamentarios”.