En el marco de la Asamblea Nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), el presidente del partido, Jaime Mulet señaló además que “es exasperante ver a Piñera que no provoque los cambios sustantivos y la gente siga esperando”.

Este sábado, regionalistas de todo el país se congregaron para realizar diversas actividades de conformación, análisis y principalmente crecimiento como partido. Con salón lleno en el ex Congreso Nacional, con más de 200 personas, lanzaron el partido en la Región Metropolitana, con candidatos y candidatas a las próximas municipales y constituyentes.

En este marco, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que lo más preocupante en el país es la conducción y las magras cifras de aprobación del Presidente, “es que pese a todo el gobierno no entienda donde está parado y que no provoque – ya que tiene la iniciativa exclusiva – cambios sustantivos”.

“Es exasperante ver a un presidente Piñera que no entiende la verdad dónde están situado los problemas o no quiere entender lo que sería más grave, y la gente sigue esperando. De manera que, creo que el gran problema hoy día está allí, en él, y es por eso que nosotros hemos dicho que si hay que renunciar, el Presidente debiera renunciar, y que incluso si se tiene que ir el Parlamento, debiéramos irnos para que se renueve todo. El Presidente no entiende y eso es lo más grave”.

A su juicio, el 6% de aprobación a la primera autoridad que recientemente entregó la encuesta CEP, “eso es como una revocación de poder, entiendo que técnicamente no lo es, pero está cada vez peor, porque él no logra sintonizar y no tiene capacidad de conducción ya que en el fondo ha perdido el apoyo de la derecha que claramente se expresa en esa cifra”.