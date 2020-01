El diputado Gabriel Boric (CS) afirmó que su candidata para la próxima elección presidencial es Beatriz Sánchez, al igual que la vez pasada, como líder del Frente Amplio.

“Mi candidata sigue siendo Beatriz Sánchez, pero es ella es la que tiene que tomar una decisión definitiva en torno a ello”, dijo en entrevista con EmolTV.

Sin embargo, dijo que este “no es el momento de andar haciendo de candidaturas presidenciales, independiente del apoyo y que sigo sosteniendo hacia Beatriz. Creo que como Frente Amplio tenemos que volver a hacernos todas las preguntas y eso incluye el proceso presidencial, pero eso va a depender mucho del desarrollo del proceso constituyente y de la agenda social”.

Consultado por si está en su horizonte postular a La Moneda, el parlamentario respondió tajante: “Yo por ningún motivo. En mi opinión, no tengo la experiencia ni los conocimientos que se requieren en este momento para un desafío de esas características. Tengo que seguir aprendiendo mucho antes de siquiera plantearme algo de esas características”.

Tampoco está seguro si seguirá en el Congreso, pues después de dos periodos realizó un pacto para no respotularse por una tercera vez, por lo que debería optar a un puesto de senador, pero es es una “posibilidad incierta” que no ha reflexionado. “No me parece obvio que tenga que seguir”, dijo ante los cuestionamientos generales de la sociedad a los actores políticos.