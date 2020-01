Parlamentarios confirman receso legislativo en febrero debido a “reparaciones estructurales” en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), confirmó que el Congreso entrará en su tradicional receso legislativo durante el mes de febrero.

El parlamentario explicó que el edificio ubicado en el centro de Valparaíso debe ser sometido a reparaciones estructurales, las cuales no pueden seguir esperando.

Flores afirmó que “vamos a sacar tres o cuatro proyectos más que son los relevantes y ahí tenemos que entrar en el receso obligatoriamente, no es un tema de decisión personal ni de gustos tampoco“, de acuerdo a El Desconcierto.

Además, explicó que “se trata sencillamente de que el edificio de la Cámara de Diputados no puede funcionar en febrero, no hay como postergarlo porque sino no podemos parar los ascensores y nadie se va a comprar un problema con riesgo de accidente”.

La semana distrital de fines de enero fue suspendida, para que durante lo que resta del mes se puedan tramitar diversas iniciativas, incluyendo la reforma al sistema de pensiones.

Cabe recordar que el diputado Andrés Celis (RN), había pedido que se dé urgencia al proyecto de ley de su autoría, que busca fijar en 15 días hábiles las vacaciones de los parlamentarios, eliminando el receso que cada febrero se toma el Congreso.