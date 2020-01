Senado aprueba en general la paridad de género en proceso constituyente

El Senado aprobó este martes en general el proyecto que permite la paridad de género e inclusión de independientes en el proceso constituyente, en el caso que en el plebiscito del 26 de abril gane la opción “apruebo” por una nueva Constitución.

La iniciativa se aprobó por unanimidad de 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Tras su pasar el segundo trámite, el proyecto debe ser analizado en particular.

Ahora se deberá discutir la fórmula adecuada para lograr estas medidas.

El plazo para presentar indicaciones será hasta las 15:00 horas de esta jornada.

La directiva de Renovación Nacional, encabezada por el diputados Mario Desbordes, propuso una fórmula para la paridad que ya conocen en La Moneda, además de los senadores Felipe Harboe (PPD) y Álvaro Elizalde (PS).

Esta propuesta busca asegurar una diferencia no mayor al 10% entre la cantidad de hombres y mujeres, manteniendo la alternancia en las listas por sexo, pero con correcciones en los distritos en donde exista un desequilibrio de género importante.

Asimismo, se ajustaría el número de candidatos que pueden presentar las listas en los distritos. Esto con el fin de mantener las listas cerradas por distrito propuestas por Chile Vamos.

No obstante, los senadores de la Democracia Cristiana han reiterado que ellos no aprobarán una fórmula que no sea la que fue despachada por la Cámara de Diputados el pasado 19 de diciembre.