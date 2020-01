Ante un nuevo llamado de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) para manifestarse contra la PSU en las fechas lunes 27 y martes 28 de enero, el diputado Jaime Bellolio (UDI) señaló que eso en un Estado de Derecho “no se puede aguantar”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “me parece indignante que haya un grupo pequeño de violentistas que a través de amenazas, de funas, pretendan nuevamente imposibilitar que miles de estudiantes puedan realizar la prueba con normalidad”.

“Si a ellos no quieren dar la prueba, entonces que no la hagan, si ellos dicen que no le gusta la prueba, que es perfectamente legítimo, entonces que pongan cuáles son los cambios que quieren hacen”, dijo. “Pero a través de la violencia, la funa, la amenaza, eso es simplemente inaceptable y de un fascismo impresionante”.

Además, el diputado destacó que no solo debe haber resguardo a las fueras de los locales de la rendición, sino que adentro de ellos también debe haber seguridad. “Si hay un estudiante que se para en la mitad de la prueba, el resto de los estudiantes tienen que tener la certeza que ese estudiante va ser sacado y no le va a hacer ningún daños a los demás que están rindiendo, y van a poder seguir haciendo la prueba con normalidad”, indicó.

Frente al actuar de la Defensoría de la Niñez que presentó un recurso para que 21 estudiantes suspendidos puedan rendir la PSU en esta segunda oportunidad, includo los voceros de la ACES, Bellolio criticó la acción diciendo que “me parece que es tratar a esos jóvenes violentistas no solo con guante blanco, sino además como si no tuvieran en mente la consecuencia de sus actos”.

“Me habría gustado ver a la Defensoría de la Niñez presentando también una querella frente a los actos violentistas que impidieron la realización de la prueba a miles de estudiantes”, añadió.