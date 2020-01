Encuesta Pulso Ciudadano: Desaprobación del Presidente Piñera aumenta 15 puntos y asciende a 84,1%

La encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, correspondiente a la primera quincena de enero, registró un ascenso de la aprobación del Presidente Sebastián Piñera de 5,1% en diciembre a 6,6%. En tanto, la desaprobación aumentó de 69,2% a 84,1%, mientras que 9,3% declaró que no sabe.

La aprobación del Gabinete aumentó respecto al mes anterior (6,9% en diciembre a 7,4% en enero) y la desaprobación pasa de 66,1% en diciembre a 80,8% en enero. Mientras que un 11,8% declaró que no sabe la

forma en que los ministros y ministras están desarrollando su labor.

Percepción de los principales problemas del país

La encuesta reveló que los principales problemas para los chilenos son: las pensiones (46,9%), salud (40,0%), educación (31,4%), desigualdad/distribución de ingresos (29,2%) y sueldos (24,1%).

Más abajo se encuentra gestión del Gobierno (20,3%) que se incrementa en nueve puntos respecto a la medición de diciembre (11,4%) y justicia/sistema judicial (11,9%) que se incrementa en siete puntos respecto a diciembre (5,3%).

Plebiscito y Constitución

En cuanto al apoyo de una nueva Constitución, la encuesta cifró en 77,0% en quienes están muy de acuerdo/de acuerdo con que se cambie la Carta Magna actual (-2,3 puntos. con relación a la medición de diciembre la cuál fue de un 79,3%), mientras que el 10,5% se encuentra muy en desacuerdo/ en desacuerdo.

Preguntados acerca del plebiscito del 26 de abril para aprobar o rechazar la idea, 77,9% votará que aprueba cambiar la Constitución mientras que un 8,8% rechazo. Un 8,6% declara que no irá a votar ese día y un 4,6% no sabe o no responde.

Al preguntar acerca del órgano que debe redactar esta nueva Constitución, un 57,2% votará por la Convención Constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto), mientras que un 24,4% votará por una Convención Mixta Constitucional (será integrada en partes iguales entre miembros electos y parlamentarios en ejercicio).

Al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en abril de 2020, un 75,6% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 9,8% muy seguro/seguro de que no lo hará.

Además, un 69,8% está muy de acuerdo/de acuerdo con que se debería volver nuevamente al sistema de voto obligatorio en las elecciones para tener una democracia más representativa, mientras que un 19,8% muy en desacuerdo/ desacuerdo con esto.

La gran mayoría (70,4%) declara estar muy de acuerdo o de acuerdo con que en el plebiscito del 26 de abril 2020 la votación sea obligatoria, el 20,3% está muy en desacuerdo o desacuerdo.