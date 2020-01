Jorge Alessandri, diputado UDI, conversó con La Tarde Interactiva de Agricultura, respecto a la acusación constitucional que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados durante este jueves.

Frente a la votación de los diputados por el libelo acusatorio, Alessandri pidió que algunos de ellos se inhabilitaran, dado que también fueron intendentes en algunas regiones del país y tuvieron que hacer valer el orden público. Además, argumentó, “fueron intendentes bajo la misma constitución”.

Asimismo, el diputado Ricardo Celis (PPD), que fue intendente de la región de La Araucanía y que en algún momento tuvo que recurrir a la fuerza pública para mantener el orden, comunicó que no se inhabilitará, porque él no fue acusado constitucionalmente.

Por otro lado, Alessandri comentó que “yo pienso que es un abuso, tanto las interpelaciones como las acusaciones constitucionales”. Añadió también que ha sido “un mal abuso de una buena herramienta constitucional”.

“Tengo algunas esperanzas que no todo sea politizado 100% y que los diputados hayan escuchado argumentos de los abogados y hayan entendido que Intendente no da órdenes en detalle”, enfatizó.

Por otro lado, agregó en conversación con La Tarde Interactiva de Agricultura que “si la señal que da la Cámara es que el Intendente que pone orden es acusado constitucionalmente, vamos a condenar a muchas regiones de nuestro país al desgobierno, y hay gente en Cámara que lleguemos al desgobierno”.

“Es gravísima la señal, ¿quién va a querer ser intendente? (…) va a ser muy difícil que alguien acepte ese cargo”, enfatizó el diputado UDI.

Además, reflexionó: “Como el ministro del interior es el jefe superior del intendente, obviamente, si Guevara cometió un ilícito constitucional, existiría la misma razón para, el día de mañana, perseguir a Blumel”.

“Uno piensa que como la oposición no pudo ganar por las urnas, está intentando ganar abusando de estas herramientas constitucionales para forzar al gobierno de Piñera no pueda gobernar y no pueda mantener orden público”, cerró.