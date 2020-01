Felipe Guevara tras aprobación de acusación constitucional: “Es totalmente injusta y no he pensado en renunciar”

Este jueves y luego de horas en el Congreso, los parlamentarios aprobaron la acusación constitucional contra el Intendente Felipe Guevara, por su responsabilidad en el actuar de la fuerza pública en el copamiento policial en Plaza Baquedano.

El suspendido intendente, aseguró que “esta acusación es tremendamente injusta porque carece de fundamentos jurídicos, una acusación constitucional se refiere a un hecho en particular que se adjudica, cosa que no se da en este caso”.

“A premiado la insensatez, no se han escuchado los argumentos y las pruebas en el contexto de esta discusión. Ahora vamos a trabajar en la defensa y estoy seguro que los honorables senadores tendrán la sabiduría de apreciar las pruebas y argumentos que vamos a desarrollar en el Senado”, agregó.

Respecto a si ha pensado renunciar, Guevara aseguró categóricamente que “no, no lo he pensado, creo que si alguien lo tiene que hacer es porque debe temer o esconder algo, no tengo anda que esconder. He sido el primer acusado en ir personalmente a la Comisión de la Cámara y exponer los argumentos. No tengo nada que ocultar”.

Otra de las cosas que comentó el ahora suspendido Intendente de la Región Metropolitana, fue el tiempo que tendrá que esperar para la sesión del Senado. “No soy quién para señalar cuándo y cómo ellos lo hagan, yo estaré en los plazos que pidan y asistiré a las citaciones.

“Llevo pocas semanas como Intendente, he hecho todo lo posible para devolverle la ciudad a los vecinos, devolver la ciudad significa que vuelva a funcionar el transporte público y metro. En ese esfuerzo he estado”, cerró.