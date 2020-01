Alcalde de Til Til responde a emplazamiento y acusaciones de concejales

Tras la denuncia presentada en contra del alcalde Nelson Orellana, por lo los concejales de Til Til Luis Valenzuela (RD), Elvio Santana (PC) y María Delgadillo (DC) ante el primer Tribunal Electoral Metropolitano, en la que solicitaron su remoción por haber “incurrido en notable abandono de deberes e incumplimiento grave a las normas sobre probidad”, desde la municipalidad enviaron un comunicado expresando su postura al respecto.

“No es para nadie un misterio de que actualmente nuestra Corporación de Educación, atraviesa momentos difíciles en lo financiero, por lo que al respecto es bueno aclarar algunas ciertas inexactitudes que confunden a nuestros vecinos”, detallan en el documento.

Asimismo, desde la alcaldía reconocen que “existen deudas previsionales que hemos preferido mantener como pasivos, de otra manera el municipio tendría que haber despedido a funcionarios o recortar su gasto e inversión social”.

Por otro lado, con respecto a lo señalado por el concejal Valenzuela, que “en marzo de 2017 cortaron los recursos de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) al departamento de educación y comienza a desarrollarse una crisis interna por parte de la Corporación”, la municipalidad anunció: “hace meses se viene estudiando las instancias de pago que ofreceremos en el mediano plazo a los profesores (pertenecientes a la corporación de desarrollo)”.

Sin embargo, también fueron enfáticos en justificar que “muchas de las corporaciones de nuestro país pasan por estos mismo problemas”.

Además, agregaron que respecto a los contratos con empresas privadas no regularizadas, retenciones de dinero por parte del municipio, no pago de deudas en cajas de compensación, etc, “todo ya está en vías de solución o solucionadas con todos los entes involucrados”.