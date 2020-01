Desbordes pone su cargo a disposición en consejo de RN de cara al plebiscito

Este sábado en medio del consejo extraordinario de Renovación Nacional (RN), el cual busca definir una postura cohesionada de cara al plebiscito, el actual presidente, Mario Desbordes, puso su cargo a disposición para no generar diferencias al interior del partido en la votación del próximo 26 de abril.

En la ocasión Desbordes manifestó que “no pretendo renunciar a la presidencia del partido, pero sí pongo mi cargo a disposición de este consejo”.

La reunión está marcada por la disputa que existe entre el actual presidente de la colectividad, Mario Desbordes, y el ex timonel Carlos Larraín.

Por el momento la postura de la directiva ha sido entregar libertad de acción a sus militantes, sin embargo, un grupo liderado por Larraín y el senador Andrés Allamand buscan fijar la mayoría por el “Rechazo”.

Ante este escenario Desbordes manifestó que “si el consejo general quiere que yo deje de ser militante de este partido, no tengo problemas”.

Sin embargo el líder de RN fue ovacionado pos sus militantes en señal de apoyo a su gestión. Lo que ratificaron varios diputados del partido, quienes si bien están por el “Sí” y otros por el “No”, apoyaron su conducción.

Frente a la posibilidad de que Desbordes deje la presidencia el ex timonel de RN Carlos Larraín aseguró que lo respalda. “Nunca he pensando eso (que Debordes se vaya), estar por el Rechazo al salto al vacío que se está perfilando, no es equivalente a pedirle a Mario que se vaya. Nadie ha pedido que Mario se vaya, menos yo, porque al final lo empujé siempre en su carrera”, afirmó.

Sin embargo Larraín mostró reparos al tema constitucional, esperando que durante el consejo de hoy “le demos un respaldo a la directiva, que sigan trabajando y que se tome nota que la opinión mayoritaria es por el rechazo”.