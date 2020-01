La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, planteó que una parte de la oposición no está cumpliendo con el total del acuerdo que firmaron el 15 de noviembre para poner en marcha un proceso constituyente.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la senadora explicó que “lo que nosotros planteamos es que tenía que ser un acuerdo completo, que no se podía generar un acuerdo constituyente sin que hubiesen las condiciones de orden público necesarias para llevar adelante este proceso”.

“Sin embargo, esta segunda parte del acuerdo, por lo menos una parte de la oposición, y no una menor, sobre todo la más de izquierda, no la está cumpliendo. De hecho, no la han cumplido cuando no estuvieron disponibles para votar la Ley Antisaqueos, que se logró aprobar con algunas personas de oposición, pero partidos como el PS, el PC, el Frente Amplio, creo que gran parte del PPD, no estuvieron dispuestos para sancionar los saqueos”, dijo.

“La oposición, gran parte de ella, ha tenido una conducta súper doble estándar. Yo estuve en un programa de TV el fin de semana con presidentes de partidos y cuando veían las imágenes de los encapuchados entrando al Congreso no fueron capaces de condenarlo abierta y tajantemente”, agregó.

Posibilidad de funas

Bajo un escenario de violencia, la parlamentaria dijo que “absolutamente” que se puede complicar el proceso, pues “qué legitmidad va a tener una Constitución que no se pueda discutir en paz los temas que son complejos, qué legitimidad va a tener una Constitución donde, eventualmente, en el plebiscito empiecen a amenazar con funas como lo hicieron con la PSU“.

En esa línea, sostuvo que “los grupos anarcos están aliados, muchos de ellos, con el PC y con parte del Frente Amplio. Mucha gente no va ir a votar porque no se va arriesgar a pasar por esa turba. Si ellos quieren que haya plebiscito, tienen que ayudar a controlar la violencia y para eso tienen que se claros”.

Además, Van Rysselberghe dijo que el rechazo a una nueva Constitución va aumentando entre la ciudadanía. “Yo creo que la gente, paulatinamente, va entendiendo lo que es una democracia, creo que inicialmente -y todavía- hay muchísima gente que cree que con un proceso constituyente van a resolver demandas sociales. Eso no es cierto, eso es mentira. Para tener pensiones dignas y mejorar la salud no se necesita cambiar la Constitución, de hecho la salud ya está garantiza en la Constitución”.

“En ese caso, le pediría a la oposición que no esperemos dos años y medio, que es lo que significa un proceso constituyente, y si eso es lo que realmente quieren, entonces aprueben las leyes que están en el Congreso que apuntan a eso”, sentenció.