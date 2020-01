Mas de dos horas estuvieron reunidos la encargada de la Campaña “Yo Apruebo” y presidenta (S) de la DC, Carmen Frei, el secretario Ejecutivo de la instancia, Manuel Gallardo y la mesa directiva del PDC con la Agrupación de Evangélicos por la Dignidad y una Nueva Democracia, para coordinar el trabajo territorial que desarrollará esta agrupación en las diversas iglesias evangélicas, a lo largo de todo el país, por la campaña #YoApruebo un nueva Constitución.

Para llevar a cabo este trabajo al interior del mundo evangélico, la agrupación junto al comando “Yo pruebo” de la DC, se reunirán con pastores evangélicos, convocaran talleres de formación de monitores en las iglesias e iniciaran un despliegue territorial por todo el país informando y explicando las razones por las que se debe aprobar una nueva constitución en el plebiscito del 26 de abril.

Frei indicó “creo que es muy importante coordinarnos con todas las iglesias de distintas denominaciones a lo largo de todo nuestro país, para ver cómo podemos trabajar juntos para que nuestro país, sus mujeres y hombres comprendan la necesidad de una nueva Constitución, donde tengamos cabida todos, donde nos respetemos todos y sobre todo una Constitución humana.”

Agregó “tenemos que hacernos cargo del dolor que siente la gente con esta Constitución que tiene muchas injusticias, por eso, queremos una carta fundamental que nos una, que nos represente y que le demuestre a nuestro país que queremos justicia, igualdad, que no queremos ninguna exclusión, nadie sobre en nuestro país.”

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del “Yo Apruebo”, Manuel Gallardo afirmó “estamos dando la señal de que nos ponemos a disposición del pueblo evangélico para trabajar junto a ellos por la opción del “apruebo” y de la convención constitucional. Se ha hecho una caricatura respecto a la posición de esta iglesia en torno al plebiscito y nosotros vamos ejercer distintas coordinaciones con ellos para hacer campaña, por la opción que nosotros creemos es lo mejor para Chile, que es la de tener una nueva Constitución nacida en democracia.”

Desde la agrupación Evangélicos por la Dignidad y una Nueva Democracia, la representante de la iglesia protestante evangélica, Paulina Mendoza señaló “lo que vamos hacer es ir a las iglesias, convocar a la los pastores para que se informen respecto a esta nueva Constitución, que puede significar el fin a la desigualdad tremenda que hay en Chile, la garantía de servicios como la educación y la salud.”

Respecto al llamado de líderes de algunas iglesias evangélicas a rechazar la nueva Constitución agregó “los cristianos no estamos ajenos a este a cambio necesario y que Chile está pidiendo. Se ha hecho una caricatura del pueblo evangélico a través de una campaña que no ha nacido del pueblo evangélico, sino que ha sido financiada por un partido político y que no representa a la mayoría de los evangélicos. (…) Nosotros creemos en el cambio constitución, nos estamos organizando de una forma pluralista y democrática, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia”.

En la misma línea, Raúl Gómez, miembro de evangélicos por la dignidad aseguró “el trabajo que empieza hoy día es sumar al pueblo evangélico al yo apruebo. No todo el pueblo evangélico está a favor del rechazo de la nueva constitución, son unos pocos, y por favor no nos encasillen en somos alrededor de 4000 denominaciones y todas tenemos diferentes pensamientos.”

Agencia UNO