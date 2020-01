James Hamilton y Claudio Narea renuncian a partido político recién fundado y harán otro nuevo

A menos de diez días de la creación del partido James Hamilton y Claudio Narea renunciaron al Partido por la Dignidad. El argumento en el que ambos coinciden es que, en palabras de Hamilton, “hay una incompatibilidad ética”.

“No somos todos robots, no pensamos todos lo mismo”, expresó Claudio Narea. El guitarrista de Los Prisioneros contó también que la decisión se debe a los “operadores políticos” que están dentro del partido, y agregó que no aspira a ningún cargo, “pero tenemos que hacer algo, no solo criticar por redes sociales. Por eso nos vamos del Partido Dignidad”.

James Hamilton dijo también que “hay personas que están trabajando en el partido, que tienen un historial que hecha una sombra sobre la credibilidad y la probidad”. El expresidente del Partido por la Dignidad aseguró que no conocían los antecedentes de dichos miembros al momento de crear el partido. Sin embargo, la idea de crear un partido sigue en pie.

“Vamos a hacer el esfuerzo. Nuestro proyecto sigue siendo válido y vamos a crear el ‘Con todos’, que va a ser con todos, con cruces y asteriscos”, afirmó Hamilton. A esto agregó que “queremos ser inclusivos, porque es por la dignidad de todos”.