En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado de la UDI Javier Macaya habló sobre la contingencia nacional y se refirió al actual proceso constituyente. El parlamentario expresó su descontento con las manifestaciones e hizo énfasis en que la democracia no se está cumpliendo.

Macaya habló sobre la violencia que hay en el país y expresó que el orden público y la paz no existen en este momento. A esto, agregó que el uso de la fuerza es parte del estado de derecho. “Tenemos desafíos de cómo modernizamos las policías, cómo usamos las fuerzas para que no se violen los derechos fundamentales. En un estado de derecho es uso de la fuerza proporcional es parte del resguardo de la democracia“, dijo el diputado.

En cuanto a las manifestaciones, afirmó que “hay que canalizar el descontento social, las demandas sociales. Lo que pide la gente en materia de ingresos, de salud. Y para esto es fundamental que no se haga un clima de violencia”. El diputado recordó también que el derecho a reunión está en la Constitución, y dijo que “el derecho a manifestarse es una cosa, está en la Constitución que las personas se pueden reunir de forma pacífica y sin armas, pero yo no he visto pacifismo ni (protestas) sin armas”.

Macaya expresó su convencimiento de que los manifestantes “tienen que ir derechamente con delincuencia organizada y desestabiliazción de la democracia. Desde el día uno están promoviendo la desestabilización de la democracia”.

Respecto al proceso constituyente, reafirmó la postura tanto de él como de su partido por el rechazo a la nueva Constitución. También habló sobre un comando por el rechazo que podría formarse para hacer campaña en contra de la nueva carta magna.

“Yo creo que hay una tarea clave en incorporar personas que no estén adscritas a un partido. En la UDI el rechazo es total, en otros partidos hay opiniones divididas. Pero este esfuerzo no tiene que quedar solo en los partidos políticos, tiene que ir más allá”, expresó Macaya, y a esto agregó que “nosotros, los que estamos en partidos, tenemos que abrirle los espacios a los independientes”.

Muerte de barrista de Colo Colo

El diputado Macaya se refirió al hecho ocurrido el martes 28 por la noche que terminó con la muerte de un hincha del equipo de fútbol Colo Colo: “Lo que ocurrió, que le quitó la vida a un barrista de Colo Colo, es lamentable. Pero también se trata de situaciones que se dan en el contexto de agresión a Carabineros, de ataques permanentes”.

El parlamentario dijo además que lo ocurrido se dio dentro del contexto de que los uniformados estaban siendo atacados, les estaban lanzando piedras, y no tenían otra opción de salir. “Se da este lamentable, irreparable hecho que causa la muerte de un hincha, que es una situación que uno tiene que lamentar (…). Yo vi fotos del parabrisas. Por eso yo creo que la jueza tomó esa decisión. No estaban reprimiendo, solo estaban tratando de huir“, afirmó.