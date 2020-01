Frente Amplio da ultimátum a ministro Blumel: saca a al general Rozas o lo acusan constitucionalmente

Los diputados del Frente Amplio dieron un “ultimátum” al Gobierno, advirtiendo que si no se saca de su cargo al General Director de Carabineros, Mario Rozas, irán por una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

“Es evidente que la estrategia de seguridad del Gobierno ha sido un rotundo fracaso y lo único que ha traído es violencia y violaciones a los Derechos Humanos”, dijo el diputad Jorge Brito (RD).

“Carabineros no ha adoptado las recomendaciones de los organismos internacionales y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros es bien clara en su artículo primero, donde establece que es el Ministerio del Interior el responsable de ejercer un control sobre la institución“, añadió.

En esa línea, la advertencia fue clara: “El ministro del Interior hoy tiene que decidir: o saca al general director de Carabineros o va a ser acusado constitucionalmente“, agregó.

“Si el ministro del Interior, Blumel, decide continuar protegiendo al general Rozas, entonces él va a tener que asumir la responsabilidad por lo más de 90 días desde que él asumió en el ministerio del Interior y que ha habido torturas, asesinatos y atropellos por parte de carabineros a la ciudadanía a la cual debería proteger”, declaró el parlamentario.

Sobre la causal que se invocaría para acusar al ministro Blumel, el diputado detalló sería por “transgredir la Constitución y las leyes, el artículo quinto, que dice relación con los derechos fundamentales de la ciudadanía y también de la Ley del Ministerio del Interior que dice relación con el resguardo al orden público“.

“El Estado de Chile está en la obligación que una vez acreditadas las vulneraciones a los Derechos Humanos, el ministro del Interior está en la obligación de adoptar todas las medidas para que esto no vuelva ocurrir. Es la garantía de no repetición que hoy no está siendo considerada“, enfatizó.

