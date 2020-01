El diputado Giorgio Jackson (RD) dijo estar abierto a que se realicen elecciones parlamentarias y presidenciales adelantadas para afrontar el estallido social. Es “un gesto de esa naturaleza puede ayudar”, dijo como invitado al matinal “Contigo en La Mañana” de CHV.

De acuerdo al parlamentario, desde el 18 de octubre a la fecha, “se han ido deteriorando las relaciones entre quienes ejercemos un cargo de representación, pero sobre todo del Gobierno, de las autoridades que más mando tienen, y la ciudadanía. Y esas relaciones, como cualquier relación humana (…) una vez que pegan un quiebre, como en un matrimonio, cuando la confianza se pierde, es muy difícil recuperar, porque todos se atrincheran“.

Agregó que “cuando hay violaciones a los DD.HH. es algo parecido, cómo se logra juntar cuando hay algo tan dividido”.

“Yo he llegado a pensar varias veces que no es una mala idea que se adelanten las elecciones. Lo dijimos en un comienzo, que nosotros mismos pongamos todos nuestros cargos a disposición. No encuentro que sea una mala idea. Creo que para eso se necesita mucho consenso político, porque tampoco es que nos vamos nosotros y que lleguen a otros y existan tantas confianzas”, dijo.

“Uno se pregunta, ¿aguantamos dos años así? Estoy preguntando en serio”, añadió el diputado del Frente Amplio.

Sobre el término anticipado de un cargo, dijo que su postura no es sea por “fuera de la ley, yo digo que se pueden modificar las leyes para que, por ejemplo, no sea un problema y como un tema nacional el que se llame a elecciones, si los sistemas parlamentarios por eso tienen eso, cuando hay crisis de gobierno, cuando un gobierno pierde la legitimidad y pierde la mayoría en el Congreso, ¿qué es lo que hace? se va y no es un drama”.