Chile Vamos constituyó un equipo para trabajar por la opción “rechazo” en el plebiscito constituyente del 26 de abril.

Liderado por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, desde el colectivo indican que “la idea es colaborar y potenciar, a través de un trabajo político y territorial, todas las iniciativas que se están desarrollando por el Rechazo, con distintas miradas, tanto desde la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, como de la sociedad civil, movimientos ciudadanos, gremiales y de jóvenes“.

Agregan que la Constitución debe construirse “en un clima de diálogo, de respeto y de acuerdo, donde exista libertad para plantear y debatir las distintas posturas. No en un clima de violencia, de funa y amenazas, como hemos visto en el país en los últimos meses y que ha afectado severamente los espacios de discusión nacional”.

En el texto de presentación también afirman que el grupo está convencido de que la Carta Magna necesita reformas, “pero no queremos partir desde cero, desde una hoja en blanco, refundacional, con una incertidumbre que durará al menos dos años y medio”.

“Para hacer los cambios que se necesitan, hay que hacerlos rápido, dentro de la institucionalidad, no necesitamos dos congresos funcionando. Y no es necesario echar abajo la casa completa. Los países avanzan corrigiendo y perfeccionando, no demoliendo y echando por la borda lo construido en los últimos 40 años”, agregan.

Integrantes de “Chile Vamos por el Rechazo”

Además de la presidenta de la UDI, participará el senador Andrés Allamand (RN) y los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Catalina del Real (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), el secretario general UDI, Jorge Fuentes, y Trinidad Biggs (Evópoli). A cargo de la coordinación ejecutiva estarán la periodista María José Gómez, ex miembro del directorio de TVN y ex jefe de gabinete del Ministro del Interior en lo político, y Andrea Balladares, en lo territorial.