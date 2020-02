Senado concluye primera jornada de vista de acusación contra Guevera

Con incógnita por la votación de mañana, se cerró la jornada de argumentos en el Senado sobre la acusación constitucional en contra del suspendido intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevera.

En general, la comisión de diputados que expusieron la acusación se basaron que en la violación al derecho a reunión y la libertad de expresión como elementos centrales, a lo que agregaron a la falta de estándares de convicción de la prueba o de evidencia de infracción jurisdiccional.

Por su parte, la defensa de Guevara argumentó que la acusación está amparada en hechos “inexistentes” y la suspendida autoridad “solo ha querido cumplir con su misión“.

El análisis comenzó con la relación que hizo el Secretario General, Raúl Guzmán, de la acusación haciendo un resumen de la causa, los fundamentos jurídicos y la respuesta de la defensa.

En lo fundamental, el libelo acusatorio contra el intendente Guevara consiste haber infringido la Constitución Política vulnerando la libertad de reunión y de expresión; y el principio de legalidad.

Esto se concentra en un capítulo que deberá ser sometido a escrutinio del Senado.

Los acusadores sostienen que Guevara el 13 de diciembre, llamó a la ciudadanía a no participar de una convocatoria en los alrededores de la plaza Baquedano, debido a que la instancia no había sido autorizada e implicaba un riesgo para la seguridad.

Dado lo anterior, se asegura que vulneró la libertad de reunión (autoconvocada y sin armas) y de expresión; y las normas internacionales asociadas.

En cuanto a la forma, se le responsabilizaría de la estrategia de copamiento policial y sus consecuencias.

Por todo lo anterior, los diputados acusadores solicitan acoger el libelo, destituir a Guevara de su cargo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 5 años.

Por su parte, la defensa sostiene que los hechos que se le imputarían al intendente Metropolitano serían poco rigurosos porque se apoyarían en notas de la prensa y posteos de las redes sociales.

En este aspecto, apuntan a que las supuestas infracciones que se citan no podrían ser atribuidas a su persona, sino a las fuerzas de orden y seguridad (Carabineros). Por lo tanto, no habría una participación directa y personal en los hechos.

En resumen, la defensa manifiesta que al intendente Guevara no se le acusaría por algo que cometió, no se distingue entre las funciones de Carabineros y las del intendente; no se logra demostrar la infracción y los hechos en que se funda la acusación serían inconsistentes.

Para que se apruebe la acción en su contra se requiere de 22 votos, que es la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.

La discusión continuará mañana a las 10:00 horas donde los senadores intervendrán y expondrán, para luego votar la acusación.

El desenlace de la votación es una incertidumbre en este momento, ya que tres senadores oficialistas no han confirmado su presencia.

Por ejemplo, Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS) no estarán presentes, mientras que la presencia de Rabindranath Quinteros (PS) está en duda, ya que está en la zona del país.

Aton Chile