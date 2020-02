El senador Jorge Pizarro se refirió a su decisión de abstenerse en la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara y explicó que se trata de “una acusación netamente política”. Yo no me formé convicción que hubiera mérito jurídico para la acusación constitucional, creo que no existe. Yo me rebelo ante la tozudez de este gobierno.”

El parlamentario por la región de Coquimbo, afirmó que “yo me formé la convicción que no hay argumento plausible que justifique una condena y por lo tanto de la aprobación de la acusación constitucional. Pero lo más importante es que claramente quedó establecido en el debate político que el gobierno ha sufrido una derrota política de la que no puede sacar cuentas alegres. Lo que es cierto, es que este gobierno es incapaz de garantizar el orden público en el país, en la Región Metropolitana y menos garantizar los derechos humanos ni las libertades individuales, eso es un hecho objetivo”.

“Lo segundo que espero se tome en cuenta, es que si el gobierno no entiende que aquí tiene que haber un cambio en las prioridades sociales, cambios importantes en materia de política y económica más estructural avanzando hacia niveles de más igualdad, este tema no se va a resolver. Reconozco que hemos pecado por omisión no hemos sido capaces de ayudar a construir alternativas distintas y esa es parte de nuestra tarea, pero francamente el solo argumento político de que este intendente lo hace mal, no es suficiente”, aseveró.

En esta línea, Pizarro realizó además una autocrítica: “Este debate podría haber sido distinto, si es que desde la oposición tuviéramos capacidad de acuerdo para proponer alternativas de salida, de cambios al país, frente a la dramática situación que estamos viviendo”.

“Si voto a favor puedo caer en lo cómodo, traicionando la convicción que me formé que no hay mérito jurídico en esto. Si voto en contra me puedo dejar llevar por la pasión política (…) Aquí nuestro papel también tiene que ser buscar alternativas de solución”, comentó el legislador al final de su intervención.

Agencia Uno