Lavín lidera la carrera presidencia y Farkas gana popularidad, según encuesta Pulso Ciudadano

La encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, registró un 11,6% de aprobación para la conducción del Presidente Sebastián Piñera de su Gobierno. Esta cifra es un aumento si se compara con la medición de la primera quincena de enero, que fue de 7,7%. En tanto, la encuesta hecha entre el 24 y 30 de enero, cifró la desaprobación 80,7%.

Entre las principales razones para aprobar al Mandatario están su liderazgo (41,5%), que escucha al pueblo (39,%) y la economía (8,5%). Entre la desaprobación destaca su falta de respuesta a la crisis (34,3%), su falta de liderazgo en la crisis (26,2%) y su falta de liderazgo en general (26%).

Preferencias presidenciales

Ante la pregunta “¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Sebastián Piñera?”, la figura que lidera el listado es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con 15,3%, subiendo 6.4 puntos con respecto a la medición anterior.

Le siguen Franco Parisi (9,9%), José Antonio Kast (6,1%), Beatris Sánchez (5,9%), Leonardo Farkas (5,6%) y Daniel Jadue (5,4%).

Más abajó se ubican Michelle Bachelet (2,8%), Manuel José Ossandón (1,8%), Felipe Kast (1,7%) y Marco Enríquez Ominami (1,6%).

Proceso Constituyente

Un 69,1% votará que aprueba cambiar la constitución mientras que un 14,5% rechazo. Un 7,8% declara que no irá a votar ese día y un 8,6% no sabe o no responde.

Al preguntar acerca del órgano que debe redactar esta nueva Constitución, un 50,3% votará por la convención constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto). Mientras que un 24,4% votará por una Convención Mixta Constitucional (será integrada en partes iguales entre miembros electos para este efecto – ciudadanos- y parlamentarios (as) en ejercicio).

Al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en abril de 2020, un 73,6% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 12,9% muy seguro/seguro de que no lo hará.