Uno de los nombres que sale apoyando las demandas de los grupos “No sin los independientes” y “Mesa Técnica de la Sociedad Civil” es la del profesor José Maza. Sin embargo, él dice que nunca ha firmado nada. El encargado de recolectar las firmas fue otra destacada figura: Jorge Baradit.

Según publicó Publimetro, el lío se dio cuando el académico encontró su nombre en el documento de la agrupación sin su permiso. “Yo no participo en ningún colectivo y si bien tengo visión de lo que está ocurriendo, no autoricé mi firma en una carta que no leí”, alegó.

Por su parte, el escritor reconoció el malentendido. Al diario le dijo que “él firmó una primera carta por ‘No sin los independientes’. Yo creo que se tomó en cuenta su nombre porque firmó la primera carta. Y el profesor José Maza es parte de la ‘Mesa Técnica de la Sociedad Civil"”.

Pero, ¿qué son estas organizaciones y qué piden? Las organizaciones sociales están pidiendo mayor autonomía para participar en la franja de televisión para el plebiscito del 26 de abril, sin la necesidad de negociar con los partidos. Estos colectivos han tomado relevancia durante el estallido social para diferenciarse de los partidos políticos y poder participar del proceso constituyente.

Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) debe ordenar a los partidos políticos que cedan 1/3 de su tiempo total en la franja, la que será transmitida diaria y alternadamente entre el 27 de marzo de 2020 y 23 de abril de 2020, ambos días inclusive, en dos bloques de quince minutos cada uno, en los siguientes horarios: de 12:45 a 13:00 horas y de 20:45 a 21:00 horas.