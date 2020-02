En el Senado hay dudas de que sea el Banco Central (BC) la entidad que fije los sueldos de las autoridades del Estado. Esto, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma constitucional que permite rebajar la dieta parlamentarias y otros sueldos de funcionarios públicos, y que previo a esa definición la remuneración se reduzca transitoriamente 50%.

Entre quienes plantean dudas sobre la medida, está el senador Kenneth Pugh, quien en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, señaló que “el Senado cree que es necesario efectuar los ajustes, en eso no hay discusión, el punto es cómo y quién“.

“Lo más correcto es que sea un servicio civil la entidad que sea la encargada de definir cuál sean los sueldo, y no solo la de los senadores, que se revise los sueldos de todo el aparato público, para que no hayan diferencias. No se puede ser que cada ministerio tenga una escala de sueldo distinta”, dijo.

Añadió que “antes de andar discutiendo de cuánto es y quién debe definir, debemos ponernos de acuerdo todos de buscar la paz necesaria para generar esto”, apuntando que los cambios se debe realizar por leyes y no por la realización de una nueva Constitución.

“Fue demasiado apurado definir así a dedo cuál debe ser esa instancia, por lo tanto el Senado de forma más reflexiva y con transversilidad para cautelar los recursos del Estado, debemos buscar una mejor fórmula”, propuso el parlamentario. Incluso, no descartó contar con estudios extranjeros que puedan homologar Chile con estándares OCDE.

Según enfatizó Pugh, lo primero que hay que hacer es definir la inversión que se hace en un senador, quienes deben recorrer sus zonas, hacer campaña, entre otras funciones propias del cargo. Lo que él pide es que haya “métricas” antes de comenzar a evaluar el organismo a cargo de realizar un cambio de sueldo.

“Cuando uno busca a los mejores, tiene que atraer talentos, en el Parlamento exactamente lo mismo. Tienen que venir los mejores y por eso debemos ubicar, y cada uno buscará su estrategia, la forma de atraerlos. Y por eso la renta tiene que estar asociada a la responsabilidad que se debe tener”, dijo, dando como ejemplo el funcionamiento de la Alta Dirección Pública.

Consultado por si cree que en el Senado están los mejores, respondió: “Yo creo que sí. Al menos doy fe de los que están en el Senado, y cuando digo los mejores es porque cada uno de ellos ha tenido que pasar por el procesos de selección gigantez. No solo con los que tienen altas votaciones, que es lo que los respalda, sino que los que tienen menos votaciones, que han tenido que pasar por procesos de selección internos”.

Agregó que “en el Senado la gente que me ha tocado conocer, con la experiencia que tiene, extraordinario. Servidores públicos, exintendentes, exalcaldes, personas con talento y conocimiento. A quienes conozco del Senado doy fe que ellos representan a sus diferentes mundos, son sus representantes y son de lo mejor“.