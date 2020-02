Este miércoles parte el período legal de presentación y televisación de las franjas de las opciones “Apruebo” y “Rechazo”, con miras al Plebiscito Nacional del próximo 26 de abril.

Bajo esa arista el secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Fuentes, publicó un video con el lema “Hagámosla corta”, donde expresa su apoyo a la alternativa contraria a una reforma constitucional.

“Rechazo positivo es el eje central de nuestra campaña “Hagámosla corta, cambiemos las leyes y no la Constitución”. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que cambiar, mejorar, reformar ciertos aspectos ciudadanos que son importantes, sobre todo responder a la agencia social y urgencias sociales que nuestro país ha instalado en la agenda, pero estos no se resuelven cambiando la Constitución“, sostuvo el dirigente.

“Esto se resuelve ahora cambiando las leyes y no la Constitución. Chile no merece dos años más, no merece esperar y dar la vuelta larga“, complementó Fuentes.