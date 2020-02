El senador Felipe Harboe (PPD) fue uno de los firmantes de la carta de los ex Concertación que llama a la unidad y condenar los hechos de violencia. “Es tiempo de un acuerdo nacional” cuenta con 231 rúbricas, tales como las de Soledad Alvear, Mariana Aylwin, Sergio Bitar Adriana Delpiano, Mariano Fernández y José Miguel Insulza.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que fue invitado a adherir el documento que “busca poner una dosis de realismo y urgencia a recomponer las relaciones, convivencia y paz social”.

Según Harboe, no se pueden exigir cambios en base a la violencia y que esta no se justifica nunca. “No parece adecuado que algún sector, por un lado, no sea tajante y claro en condenar la violencia y, por otro, utilizando estos hechos de violencia como una forma de allegar adeptos a la posición del Rechazo. Los violentistas son violentistas y lo que están haciendo es generar una afectación a la paz social“, dijo.

Para controlar la violencia en las calles, indicó que “lo primero que se debe hacer es que el Gobierno tiene que volver a gobernar. Mi percepción es que tenemos un gobierno que no está gobernardo” y agregó que desde el puto de vista del orden público “lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y una incapacidad total del Gobierno, no solo de prevenir, sino que de reaccionar adecuadamente, una fuerza policial muy menguada, donde ya uno observa permanentemente actos de sumisión de la policía ante la violencia, y eso no es bueno”.

Si bien cree que hay grados de espontaneidad en los desmanes, también dice que coordinación. “Han pasado más de cuatro meses y ya estamos acostumbrados a un estado de crisis, y eso no me parece adecuado”.

Por último, Harboe enfatizó que el Ejecutivo debe acelerar una agenda social potente y, en paralelo, solucionar sus problemas de gestión en inteligencia, orden público y política.