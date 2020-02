El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, fue crítico con el llamado a un acuerdo por la paz, la democracia y en contra la violencia que hizo el Presidente Sebastián Piñera. Según él, el Mandatario se está excusando en esta falta de acuerdo para realizar su trabajo, tanto en el orden público como en las demandas ciudadanas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el senador dijo que “la pregunta es: ¿El Presidente Piñera requiere de un acuerdo nacional para hacer su pega? Es decir, si hay quienes cometen delitos, ¿a quiénes les corresponde velar por el orden público y el proceder que estas personas sean detenidas, juzgadas y sancionadas? Al Poder Ejecutivo, al Gobierno. Y el Gobierno no está haciendo su trabajo“.

Añadió que “pareciera que el Presidente se quiere excusar en esta falta de acuerdo pata no hacer su trabajo, y la pregunta es si se firma un acuerdo en la materia a cambiar algo sustantivamente. ¿Usted cree que estas personas que cometen actos de vandalismo va a decir ‘como hubo acuerdo entre políticos, entonces vamos a dejar de cometer vandalismo?’“.

“Aquí el Gobierno tiene que hacer su trabajo. El problema es que el Gobierno, lamentablemente, se dedicó a reprimir protestas pacíficas con un nivel de violencia y violación a los DD.HH. y eso deslegitimó la función policial, y no se concentró en haber detenido a los que cometen delitos, que eran los menos porque la gran mayoría de los chilenos se ha manifestaco pacíficamente”, dijo.

“Por tanto, ante una inoperancia e incapacidad del propio Gobierno, se pretende culpar a todo el sistema político. Entonces, el Presidente debiese asumir su propia responsabilidad. Debiese hacer su trabajo”, agregó.

“El malestar ciudadano no se ha modificado, no se ha cambiado, y es porque no hay respuestas sociales de fondo. Sin respuestas sociales, no se va a cambiar la sensación de malestar de la ciudadanía y, por lo tanto, estas respuestas tienen que ser contundentes”, analizó, sosteniendo que la oposición ha realizado propuestas, pero que el Ejecutivo tiene más instrumentos para hacerlas realidad.

Además, espera que el Plebiscito contribuya a calmar a la ciudadaníaporque la actual Constitución “ha sido una camisa de fuerza impuesta como guardia de los abusos y los abusadores, y por eso gran parte de las medidas contra los abusos son declaradas inconstitucionales.