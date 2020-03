La Primera Dama, Cecilia Morel, fue entrevistada en “Bienvenidos” por Amaro Gómez-Pablo, en su primer día como conductor en el matinal de Canal 13. En la instancia, aseguró que la violación a los Derechos Humanos “no es una política de nuestro Gobierno”.

Además, dijo que estaría dispuesta a reunirse con la víctimas de daño ocular durante el estallido social. “Por supuesto, de hecho, nosotros lo pensamos. Le daría un abrazo, yo soy muy de piel, le diría lo lamento, pero no me siento, como gobierno, responsable de eso“.

“Pero lo que quiero recalcar es que nosotros lo pensamos, pero por razones de prudencia no lo hicimos. La polarización impidió ese acercamiento. En esta revuelta tan gigante es muy difícil que algunos no se excedan de sus atribuciones, pero no se justifica”, añadió.

Sobre la violencia, dijo que en “esta revuelta gigante es muy difícil que algunos no se excedan, pero no lo justifica de sus atribuciones”, y agregó que “lo que me parece injusto es que se culpe… específicamente lo que más me duele, es que toda esta rabia sea canalizada o transferida a la persona de Sebastián. Eso a mí me duele más que el alma“.

“No puedes responsabilizar a una persona de todos los problemas acumulados por años de años, porque llegar a este nivel de rabia y odiosidad no es algo que surge de un día para el otro”, reflexionó la esposa del Presidente.