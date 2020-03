Marcela Cubillos niega que vaya a integrarse a la campaña por el Rechazo en el Plebiscito

Marcela Cubillos descartó haber renunciado al cargo de ministra de Educación para integrarse a un comando por el Rechazo para el plebiscito del 26 de abril.

En entrevista con Meganoticias, la exministra aseguró tener otros planes, pero mantuvo su postura de mantener la actual Constitución.

“No voy a ocupar ningún cargo en la campaña del Rechazo. Voy a votar Rechazo, quiero manifestar mi opinión porque creo que el Rechazo es una mejor opción para Chile, pero no me voy a integrar formalmente a ninguna campaña ni comando”, dijo.

“En los próximos días iré delineando mi espacio, pero no ocupando ningún cargo o rol en la campaña”, concluyó