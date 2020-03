Diputado Giorgio Jackson afirma que recolección de firmas para acusación constitucional contra el ministro Blumel sigue en pie

El diputado Giorgio Jackson (RD) afirmó que continuarán en conversaciones con el resto de las bancadas de la oposición para recoletar las diez firmas necesarias para acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Esto, pese que este lunes no hubo mayor avance en la búsqueda de apoyos.

En entrevista con “La Mañana Inteactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que la acción “está sobre la mesa desde que el ministro, que el Gobierno, decidió blindar cuidar al general director de Carabineros, Mario Rozas, en vez de ponerse del lado de la poblacion” en relación a la violación de los Derechos Humanos.

Jackson argumentó que “hay cuatro informes, que el mismo Presidente de la República anunciaba desde Cúcuta por la violación de DD.HH., pero ocurría esta vez en Chile y no pasa nada con la policía. Tenemos el general director de Carabineros en un audio, que se filtró, diciendo que no iba a dar de baja e iba a proteger en toda circunstancia a los miembros de sus filas para no hubieran (bajas). Y eso es vulnerar directamente lo que es la ley orgánica institucional de Carabineros, donde ellos tienen que ser una institución disciplinada, jerarquizada y no deliberante“.

Por eso, lo que propuesieron ellos fue “por qué no hacemos una refundación de Carabineros y sacamos al general Rozas, atribución que tiene el ministro del Interior, y ha decidido no hacerlo”.

“Todavía no sabemos quién le disparó a Gustavo Gatica, todavía no tenemos antecedentes sobre Fabiola Campillai, entonces hay un montón de casos que le hemos pedido al ministro del Interior. Entonces, remueva a Carabineros si es que no ejercen su rol subordinado como la Constitución y la ley orgánica lo mandata. Pero lamentablemente el Gobierno se está poniendo del lado del general Rozas“, dijo.

“Si siguen habiendo y naturalizamos las violaciones de DD.HH. vamos a seguir insistiendo en las distintas bancadas de que se sumen a tenes fiscalizado al ministro del Interior”, recalcó el diputado.