View this post on Instagram

Es lamentable que la prensa nuevamente me agreda e injurie, esta vez con respecto a un proceso que se llevó adelante a solicitud de las asociaciones de funcionarios, en el cual se trabajó durante 3 años, desde que asumí como alcaldesa , y que lucharon para conseguir durante 25 años , para así mejorar las condiciones laborales de todos los funcionarios de acuerdo a la ley de planta municipal. Aquí les dejo la votación unánime del Concejo Municipal, proceso público , transparente y con toma de razón de la contraloría. Maipú es la segunda comuna más grande del país, con cerca de 1 millón de habitantes, soy la primera mujer alcaldesa de esta gran comuna, que desde que asumi como grado 3 he recibido un sueldo durante toda mi gestión de 4.200M líquidos, me pregunto,por qué no cuestionan el sueldo que han tenido todos los alcaldes durante años o el ser mujer y trabajadora me expone más que al resto ??? Si hablamos de paridad, hablemos de tod@s!!!!