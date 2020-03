Durante este viernes la senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, concedió una entrevista a La Tercera en la cual criticó a sus pares de Renovación Nacional (RN) y sostuvo que dicho partido “prefirió abrazar a la izquierda antes de sus socios” luego de la votación realizada en el Congreso sobre el proyecto de paridad de género.

La reacción por parte de los aludidos llegó de inmediato y en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el presidente de RN Mario Desbordes acusó a la gremialista de “generar una pelea artificial y usar parte de su estrategia política para conseguir el voto duro que ella necesita”.

“Hicimos un esfuerzo en la comisión mixta para que se aprobara primero el proyecto que quería la UDI que era la lista cerrada, que debe ser el más antidemocrático de todos. Es un sistema tan poco democrático que no tuvo piso”, argumentó el diputado por el distrito 8.

Si bien las declaraciones de la exintendenta de Concepción fueron duras, Desbordes optó por la parsimonia y lejos de molestarse, le dedicó buenas palabras. “Yo solidarizo con ella y le deseo éxito en su gestión con la UDI. Tiene muy complicado al partido, tiene este lío interno con las acusaciones de problemas en el MOP, donde yo respaldo al ministro Palacios“, afirmó.

“Dejemos de revolcarnos en el barro. No me meteré en esta pelea chica. Tenemos que ganar el 26 de abril la constituyente, es mentira que estará constituida por locos. Entrar en esta guerra sucia no lo haré”, complementó.