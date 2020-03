DC apoya a Gabriel Silber para ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados

La bancada de la Democracia Cristiana (DC) eligió al diputado Gabriel Silber como su candidato a presidir la Cámara Baja, luego de realizar una segunda vuelta en la votación interna tras el empate registrado la semana pasada.

El diputado falangista obtuvo siete votos a favor, mientras que su contrincante, Víctor Torres, alcanzó cinco.

El nombre del Silber deberá ser ratificado por todos los diputados de la Cámara Baja el próximo 24 de marzo, confirmando de esta forma el acuerdo de la oposición que establece que la DC seguirá liderando la mesa por dos años consecutivos, tras el periodo el actual presidente, Iván Flores.

“En política he aprendido que hasta que se vote el último voto uno no puede festejar. Pero que mi partido me nomine a través de una elección democrática me da mucha fuerza”, sostuvo Silber.

Asimismo, agradeció el respaldo de su partido en un momento político que calificó de “complejo”.

Por su parte, el jefe de bancada, diputado Gabriel Ascencio, dijo esperar “con todo el apoyo y respaldo de la oposición”.

Ascencio, recalcó que la DC seguirá trabajando en la línea de Flores.

Aton Chile