El exministro del Interior Jorge Burgos calificó de “fundamentalmente mal intencionado” la solicitud de renuncia del Presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis social que sufre Chile.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Burgos señaló que es obvio que el Mandatario no tiene ningún impedimento psicológico o físico para cumplir con su cargo, tal como solicitó estudiar los diputados del FRVD al Senado. “Uno puede estar profundamente molesto por la forma que ha conducido, con respecto a algunas yo lo estoy, puede tener muy poca adhesión ciudadana como lo tiene, pero colocar ese tema en esta circunstancias me parece mal intencionado, me parece violento, que no aporta nada al clima que necesita el país“, dijo.

Tampoco cree que la baja popularidad en las encuestas sea un criterio para un cambio de jefe de Estado, pues dice que “yo creo que las democracias funcionan por el respeto a lo que los propios ciudadanos deciden”, haciendo referencia a las elecciones.

“Se ha instalado en algunos sectores no mayoritarios la búsqueda de un atajo pidiendo la renuncia como lo hizo el presidente del PC el 19 de octubre, imputando acusaciones inconstitucionales sin fundamento alguno, que por fortuna fue desechada en la cuestión previa, y ahora instalando la sospecha irreal, inconducente y sin fundamento de que podría haber eventualmente determinar el procedimiento destinado a que el presidente pueda ser declarado con inhabilidad física o psicológica“, cuestionó.

E hizo el ejercicio contrario a la solicitud de renuncia por baja aprobación: “El día de mañana si un presidente tiene 70% de aprobación, a alguien se le puede ocurrir porque no , en virtud de la encuesta, no le prorrogamos el mandato. Qué es eso”.

Uno de los que pide elecciones adelantadas en el senador Alejandro Guillier, pero él “tiene el derecho a sostener lo que quiera sostener, pero los ciudadanos tenemos derecho a decir que el senador Guillier, una vez más está hablando cosas que no tienen ningún fundamento y, a mi juicio, poco democrático“.

Acusación constitucional contra el ministro Bumel

Sobre la gestión del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, opinó que “ha hecho un esfuerzo ordenador. No siempre le ha ido bien. Las condiciones son difíciles, ha tenido que pregar con una policía que, seamos franco, está en una situación de deslegitimidad preocupante, que ha cometido errores. Desgraciadamente no poco, no mayoritario. Yo creo que la acción de Carabineros cotidiana es una acción que los chilenos tenemos que agradecer”.

“Yo no creo que existen condiciones jurídicas que habiliten una acusación constitucional contra el ministro Blumel. Los policías del mundo cometen muchas veces errores y algunos miembros comtene delitos, pero si cada vez que eso ocurre hay que culpar al ministro político encargado del área, va a ser imposible que en Chile exista un ministro del Interior sin que haya mayoría en el Congreso“, sentenció Burgos.