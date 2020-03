Plebiscito: Marcela Cubillos llama a la unidad de Chile Vamos

El miércoles pasado, el Instituto Libertad y Desarrollo informó que Marcela Cubillos asumiría como su nueva directora ejecutiva y este domingo apareció en una entrevista realizada por El Mercurio, en la que manifestó que “efectivamente hay dos opciones, y si gana el Apruebo va a haber que hacer y estar presente en un debate constituyente, y en ese debate un centro de pensamiento como Libertad y Desarrollo va a poder tener un rol muy importante”.

Respecto de la propuesta de voto secreto presentada por los presidentes de RN, Mario Desbordes, y de la DC, Fuad Chahin, sostuvo que “él tiene su opción, que no comparto, pero creo que tenemos como Chile Vamos demasiados desafíos de fondo por delante. A partir del 26 de abril, si gana el Apruebo, vamos a tener que estar todos unidos y coordinados para trabajar en un texto de la Constitución que pueda promover las libertades, que no me cabe duda que compartimos con Mario Desbordes. Aún cuando tengamos posturas distintas frente al plebiscito, debemos cuidar muchísimo la unidad de Chile Vamos”.

“Chile Vamos tiene que ir avanzando cada vez más, tanto el conglomerado como los institutos que los apoyan, en un cambio de actitud de pasar, como hemos estado los últimos años, en una posición de defensa a la promoción de lo que es nuestra idea de país, nuestro modelo de sociedad”, sostuvo en la entrevista que es mucho más extensa en El Mercurio.