El rápido avance del coronavirus o Covid-19 ha dificultado varias actividades en Chile. Una de ellas sería la realización del Plebiscito Constitucional programado para el 26 de abril, pero que podría cambiar de fecha a causa de la pandemia.

Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional (RN), dialogó con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y expresó las dificultades que la patología ha provocado en la organización del calendario electoral. “La experiencia francesa hace pensar que no es posible llevar adelante un acto eleccionario de esta envergadura con el coronavirus en la etapa que viene. Por eso hay que reprogramar todo el calendario electoral, no sólo el Plebiscito”, sostuvo.

“Lo del Plebiscito, que es urgente, hay que conversarlo pronto. Estamos más o menos de acuerdo que no se puede hacer y hay que buscar soluciones. No se puede hacer en estas condiciones, Francia lo demostró con las elecciones recientes, en España también pasó… Chile no tiene voto electrónico, la abstención sería altísima y es evidente que tenemos que lograr la máxima participación posible“, manifestó el parlamentario.

Sobre la misma, el dirigente político llamó a pensar en todos los chilenos y barajar los escenarios posibles para enmendar la situación. “Tenemos que pensar en nuestros compatriotas y ver alternativas. No puede ser antes de octubre. Me parece lo más razonable postergar o correr el calendario electoral un par de meses“, dijo.

Respecto a la fase 4 en la cual entró Chile a causa del coronavirus y las dificultades que podría llevar al Congreso, Desbordes fue categórico. “En cualquier minuto nos van a hacer cerrar el Congreso. Nosotros estamos superando la norma del Ministerio de Salud (N. de la R: sólo se permiten las reuniones con menos de 50 personas), el Congreso funciona con más de 50 personas y por ende, hay que legislar lo más pronto”, expresó.