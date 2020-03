Alcaldesa Cathy Barriga se refirió al “abandono” en sesión municipal de cuatro concejales: anunció acciones

La alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, abordó la acción que llevaron a cabo cuatro concejales, al “abandonar” una sesión municipal “virtual” que la edil organizó, para votar por tercera vez el programa “Médico a domicilio“.

Cabe mencionar que tras la determinación de los concejales de retirarse de esta sesión especial, dado la emergencia por el COVID-19 que se vive actualmente, finalmente no se logró el quórum que se necesitaba para aprobar esta medida.

Ante esto, la edil conversó en exclusiva con Radio Agricultura, donde explicó la medida que tomará frente la acción de los cuatro concejales.

“Debido a la contingencia de Estado de Catástrofe y de alarma de Aleta Roja decretada por el Gobierno, nosotros hemos tomado medidas responsables tanto con nuestros funcionarios como con la comunidad”, detalló la autoridad comunal.

Por lo mismo, indicó que “citamos a concejo ordinario de una manera distinta, a través de una plataforma, a través de una conferencia online, se revisó, logró el quórum. Presenté el primer punto de la tabla, que era ‘Médicos a Domicilio’, el programa que ya se vota por tercera vez, y votaron primero 4 concejales”, sostuvo.

No obstante, reveló que “cuando le tocaba el turno al quinto concejal, automáticamente salen de la conferencia virtual cuatro concejales, lo que nos deja sin quórum, y al quedaron sin quórum este concejo no se puede realizar y no se pudo votar nuevamente el proyecto de ‘Médicos a domicilio"”, declaró.

Posteriormente, la edil explicó que “luego cierro la sesión informando que no hay quórum y que no se debe a una falla técnica del sistema, a través del técnico y del especialista que estaba acá en la Sala de Alcaldía virtual, y lamentablemente no se pudo sesionar”.

Medidas de la alcaldesa

Frente a esta situación, la jefa comunal señaló que citó para mañana viernes 20 de marzo a un nuevo concejo, pero ahora se realizará de forma presencial, tomando las debidas precauciones para evitar el contagio por coronavirus.

“Citamos nuevamente para mañana y la verdad que este sistema es muy positivo porque nos permite comunicarnos no solamente en una sala de concejo municipal virtual evitando los contagios, de hecho hay una de las concejales que estaba haciendo reposo en su casa, porque tenía problemas de salud, y esto nos permite participar a todos de una manera segura”, reveló la edil.

Por último, explicó que “lamentablemente, cómo sucedió esto y cómo pueden bajarse fácilmente a la hora de una votación dependiendo del punto de tabla o de la motivación que tenga algún concejal de bajarse y de dejar sin quórum la sesión, vamos a sesionar al día viernes nuevamente al aire libre, ya que las circunstancias que se presentaron para tener este tipo de tecnología no fue respetada por algunos concejales”, cerró.

