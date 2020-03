Cathy Barriga se defiende tras informar fallecimiento por coronavirus: “No le he faltado el respeto a nadie”

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, explicó por qué informó ella el segundo fallecimiento por coronavirus en el país, antes que el Ministerio de Salud, como dicta el protocolo.

A través de una publicación en Instagram, la autoridad comunal dijo: “Cuando yo informo que falleció la vecina, la primera de la comuna, la vecina, les quiero comentar, que falleció a las 6:25 de la mañana. Yo estaba a la espera de este móvil. Terminó el móvil, pero no se informó el fallecimiento“.

A su parecer, “para mí es importante la transparencia, si yo puedo prevenir el contacto de las personas que rodean a una persona positiva, lo tengo que comunicar, no a los dos o cuatro días. El sistema está lento, necesitamos agilizar y necesitamos tomar acciones locales“.

“Es más importante velar por las vidas de las personas. Creo que no le he faltado el respeto a nadie, soy la autoridad de esta comuna y tengo la responsabilidad de comunicar lo que está pensando en ella, sobre todo con una pandemia que está fuera de control en algunos países que son desarrollados”, añadió Barriga.

“Yo no me he ido a sentar a ningún set de televisión en tres años: me he dedicado a trabajar”, agregó. “Si hay algo que se debe sancionar, lo deben sancionar las autoridades respectivas, no líderes de opinión ni menos colegas que deben respetar las decisiones de colegas. yo no cuestiono a nadie, yo solo estoy velando por lo que corresponde. Y soy la voz de lo que mis vecinos y vecinas están solicitando”, finalizó.

