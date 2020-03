Autoridades de Viña del Mar cumplen funciones vía teletrabajo

A través de una teleconferencia, la alcaldesa Virginia Reginato se comunicó -desde su casa- con el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, con el Gobernador Marítimo de Valparaíso, capitán de Fragata, Nelson Saavedra, y con el capitán de Puerto, capitán de Fragata Ricardo Alcaíno, con el fin de evaluar las medidas adoptadas para el retorno de quienes realizaron la cuarentena en su segunda vivienda y que regresen a sus ciudades de origen a la brevedad, considerando que el plazo fijado por la autoridad sanitaria vence a las 22 horas de hoy martes.

Mediante la aplicación ZOOM, que fue definida como plan piloto de teletrabajo para seguir implementándola entre las autoridades a nivel regional y nacional, la alcaldesa reiteró que “aquí no se puede estar en las playas y paseando; tenemos que cuidarnos, porque la salud es lo primero y es lo que tenemos que proteger entre todos”.

La autoridad comunal comentó que “este fin de semana tuvimos calles y playas llenas, cuando todos tenemos que estar en la casa, pues estamos en una situación crítica que tenemos que asumir. Por eso hemos trabajado en equipo con carabineros, la Armada, PDI y nuestros funcionarios municipales para hacer cumplir la medida”, recalcó.

Cabe recordar que al inicio de la emergencia sanitaria, la alcaldesa Virginia Reginato hizo un llamado a las personas a no venir a la región y a Viña del Mar y a realizar la cuarentena en los lugares donde viven.

Al respecto, el Ministro Julio Isamit, indicó que existe preocupación por el tema de las playas. “Nosotros hemos insistido en el llamado a las personas que se encuentran en su segunda vivienda, para que vuelvan a sus casas, porque estos no son tiempos de vacaciones y la idea es no pasar la cuarentena en lugares vacacionales y de recreación. Por eso hay que cumplir las medidas, porque hay países que no cumplieron esas indicaciones y lo están pagando muy caro”, subrayó.

Por su parte, el Gobernador Marítimo indicó que con los municipios se ha trabajado con mucha coordinación. “Junto a Carabineros, la Armada y Seguridad Ciudadana en Viña del Mar, se han adoptado las medidas para que la gente haga abandono de las playas y de apoco ha ido tomando conciencia y se ha ido retirando”, dijo.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Intendente Jorge Martínez, durante la mañana de este martes, el 98% de los visitantes de la región ya habían retornado a sus ciudades de origen.

Agencia UNO