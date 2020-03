La dura respuesta de Cathy Barriga a ministro Mañalich: “Que me denuncie a la justicia”

Durante la jornada de ayer, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga dio a conocer, a través del matinal de Mega, que había fallecido la segunda persona a nivel nacional a raíz del Covid-19, quien era perteneciente a su comuna.

Este hecho causó amplios cuestionamientos de parte del panel de “Mucho Gusto”, así como también de algunos parlamentarios. ¿La razón? Las críticas iban dirigidas a la edil por anunciar la muerte de la persona, mucho antes de que lo hiciera el Gobierno, y específicamente, el Ministerio de Salud.

Tras esto, hubo una respuesta del Gobierno, en voz del ministro de Salud Jaime Mañalich. Mediante una conferencia de prensa, el titular de Salud indicó que “quiero ser enfático en señalar que la ley de derechos y deberes, cuya vigencia no ha sido cuestionada o puesta en paréntesis por el estado de excepción constitucional sigue completamente vigente por el valor de la confidencialidad”.

“Esto significa que pueden saber de un caso con nombre y apellido sus familiares, el médico tratante y la Seremi de salud. Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad, si lo hiciéramos sería un delito y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información también comete un delito perseguible por la ley de derechos y deberes”, declaró el ministro.

Respuesta de Cathy Barriga

Ante esto, la autoridad comunal no tardó en responder a través de su cuenta de Instagram, donde emplazó al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia”, declaró. A esto agregó que “para mí un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida”.

Posteriormente, explicó que “cuando el hospital me informa a mí, los protocolos ya se cumplieron, primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local. Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa”.

“Al mencionar la preocupación que hay que tener con la familia, señalar también que nadie del Gobierno se ha comunicado con los familiares de la segunda persona fallecida del país por covid-19 , y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo”, sostuvo Barriga.

Finalmente señaló que “nuestro municipio y la Brigada epidemiológica de aislamiento social se encarga de eso”, cerró.