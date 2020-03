“No corresponde”: La fuerte crítica de Evelyn Matthei tras imagen de Cathy Barriga en funeral de segunda fallecida por coronavirus

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, realizó una fuerte crítica a la edil de Maipú, Cathy Barriga.

Todo comenzó cuando la autoridad comunal de Providencia realizó amplios cuestionamientos al pronunciamiento de la Contraloría, entidad que señaló que los alcaldes deben limitarse a solo entregar información necesaria en los matinales.

Ante esto, Matthei aseguró que “si me invitan a cocinar, voy a venir igual. Si me invitan a tocar piano vengo a tocar piano. El ente controlador no tiene ninguna facultad para impedírmelo. ¿Qué facultad tiene?”, lanzó.

Según comentó la alcaldesa, la “acción de Contraloría tiene un tufillo político contra Lavín. Es demasiado obvio y yo he estado en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho el contralor y ya ha hecho harto. Si alguien se fuera a recurso de protección por esta materia, el contralor volvería a perder”.

“Quién se lo pudo haber sugerido, no sé, pero lo único que sé es que él es abogado y se equivocó de lleno. Tanto en la forma como en el fondo”, finalizó.

La edil de Providencia también se dio el tiempo para realizar una fuerte crítica a la alcaldesa Barriga, luego de que la autoridad comunal de Maipú compartiera una fotografía en el cementerio, en donde despedía a la segunda víctima fatal del Covid-19.

Tras esto, Evelyn Matthei señaló que “la fotito en el cementerio me pareció… hay ciertas cosas que no corresponden. Estoy hablando de Cathy Barriga“, sostuvo.