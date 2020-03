Proyecto obliga a laboratorios entregar resultados de tests positivos por coronavirus

La bancada de diputadas y diputados del PPD presentará un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en su artículo 20, con el fin de hacer obligatorio a los laboratorios clínicos, ya sean públicos o privados, la entrega de los exámenes a los pacientes, durante períodos de alerta sanitaria o epidemiológica, cuando éstos tengan como resultado que su titular padece de alguna enfermedad transmisible.

“Sabemos que en la actualidad, algunos laboratorios no entregan los resultados a los pacientes que, sencillamente, no pagan por dicha prestación o no tienen dinero para hacerlo cuando se han atendido de urgencia en algunas clínicas. Muchos se van, sin diagnóstico, ahondando aún más la crisis sanitaria actual”, indicó el presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Ricardo Celis.

El jefe de bancada PPD indicó que “Chile es el único país de la región que ha dispuesto una tarifa máxima para la realización del examen que detecta la enfermedad, ascendiendo a la suma de 25 mil pesos en el sector privado, según ha establecido la autoridad sanitaria. Dicha situación, sumado a la ausencia de la cuarentena general ha dispuesto un escenario perfecto para la masificación del brote de COVID-19”.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán sostuvo que “lo anterior no busca que los laboratorios clínicos se vean perjudicados, sino más bien que entreguen los resultados a los pacientes, pudiendo cobrar por dicha prestación en un tiempo posterior”.

“Consideramos que lo primordial es velar por la salud de la población, primeramente, para luego dar pie a las acciones que sean pertinentes para hacer cobro en caso de incumplimiento en dicha materia por parte del paciente. Lo aquí señalado aplica para los casos de COVID 19, pero también para la totalidad de las patologías contenidas en el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria”, concluyó la parlamentaria.