Senador Felipe Kast propone al Gobierno “derecho a cuarentena” a trabajadoras de de casa particular, sin perder el empleo

El senador de Evópoli Felipe Kast solicitó al Gobierno como medida “preventiva y urgente” que las trabajadoras de casa particular puedan tener derecho a cuarentena sin perder su fuente laboral.

“Esta solicitud que está dentro de las facultades que entrega el estado de excepción al Gobierno de la República, nos permitiría colaborar para que no se propague el virus y aplanemos la curva de contagio en el país. Lo importante es que nuestro sistema de salud no colapse, como lo han hecho otros en el mundo. Esto es una medida preventiva relevante, y no genera un impacto dañino en la cadena de abastecimiento del país”, señaló el parlamentario.

La petición que va en línea con lo que han solicitado las propias trabajadoras de casa particular: “cesar sus funciones durante esta emergencia”, pues aseguran ser uno de los gremios más desprotegidos durante esta pandemia.

Luz Videla, del Sindicato interempresa de trabajadoras de casa particular (Sintracap), pide al Gobierno modificar el código del trabajo para que ellas puedan ausentarse durante estos días, sin tener que sufrir un despedido.

Videla asegura que “la gran mayoría de las trabajadoras de casa particular, puertas afuera; no tiene derecho a cuarentena, y quienes la han pedido, han sido mayoritariamente despedidas. Nosotras representamos cerca del 7% de la fuerza laboral fémina del país y hoy estamos a la deriva”, detalló.

Kast solicitó al ejecutivo que las trabajadoras tengan derecho de irse a sus casas de manera unilateral y el empleador recurra al modelo de hibernación implementado por el gobierno, tras la inyección de 2 mil millones de dólares al fondo solidario del Seguro Cesantía para esta emergencia sanitaria.

“La idea es que acogidas al modelo se hibernación, donde el 70% del sueldo sea pagado por el Estado a través del fondo solidario, y el 30% faltante por su empleador. Algo que requiere voluntad y empatía de quienes las han contratado, en muchos casos, por años”, destacó el senador Felipe Kast.

Cabe precisar que la propuesta es a nivel nacional y no exclusivamente para las siete comunas de Santiago (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes , Providencia, Santiago, Ñuñoa e Independencia) donde se decretó una cuarentena obligatoria, en donde todos deben cumplir con la restricción, a partir de las 22:00 horas de este jueves.