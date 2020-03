Ministra Rubilar se enfrasca en dicusión tuitera con el senador Guillier: “Sería bueno que como periodista y parlamentario sea un poco más serio”

El dictamen de la Dirección del Trabajo no ha dejado de generar polémica, al indicar que la cuarenta, al ser un hecho fortuito o de fuerza mayor, el empleador no está obligado a pagarle al empleado si es que no asiste a su jornada laboral.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, detalló en Agricultura, “lo que el dictamen reitera es la jurisprudencia histórica de la Dirección del Trabajo. Al menos en los últimos 25 años la Dirección del Trabajo ha señalado de manera clara que cuando se constituye un caso de fuerza mayor -como sería el caso de la pandemia- eso produce un efecto jurídico bastante claro, que es la suspensión de la relación laboral”.

Las crítica también llegaron el senador Alejandro Guillier, quien comentó una entrevista de la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien dijo que en algunas empresas hay relaciones simétricas y de cariño con sus empleadores.

“Ministra Rubilar, los derechos de los trabajadores no son una cuestión de ‘cariño’, sino -precisamente- de derechos, que su gobierno no tiene interés en defender. ¿Regresan las frases desafortunadas de los ministros?“, escribió el parlamentario en su Twitter.

A esto, la ministra respondió: “Senador @guillier sería bueno que como periodista y parlamentario sea un poco más serio. Podría escuchar entrevista completa? Dije que en muchas micro empresas existe una relación cercana y de cariño donde lo que menos quieren es despedir y dejar de pagar. Pregúntele a @juanpabloswett”.