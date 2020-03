Bancada PPD culpa a Presidente Piñera por errores en ley de los permisos de circulación

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD afirmó que el Presidente Sebastián Piñera fue “irresponsable” al no haber patrocinado desde un principio, pese a la insistencia en la comisión mixta, el proyecto de ley que elimina multas por los permisos de circulación.

El Presidente Sebastián Piñera anunció hoy un veto sustitutivo con discusión inmediata para eliminar el pago de intereses y reajustes por los permisos de circulación atrasados, y para que éstos se puedan cancelar en dos cuotas, medidas que no están en la ley aprobada por el Congreso.

“El proyecto que salió de la Cámara facultaba a los concejos municipales a ampliar la vigencia de los permisos de circulación, pero el Senado lo consideró inconstitucional, ya que estimó que correspondía al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en leyes que comprometan financieramente los recursos públicos, y el financiamiento de entidades autónomas tales como las municipalidades”, explicó el jefe de bancada, Ricardo Celis

El parlamentario indicó que “sin embargo, el Gobierno no lo quiso patrocinar pese a la insistencia en la comisión mixta, por esto, nos genera mucha molestia que el Presidente Piñera pida rigurosidad y culpe al Congreso por las falencias de esta iniciativa, cuando él mismo no se hizo cargo oportunamente de este tema y no previó las consecuencias”.

“Hoy la gente ha ido alarmada a pagar sus permisos de circulación por temor a multas o que tengan que pagar en una sola cuota. Aquí lo que necesitamos es unidad, y no a un Presidente que ande tratando de sacar dividendos políticos para subir en las encuestas, a costa de criticar el trabajo parlamentario”, aseguró Celis.

Por su parte, la diputada Andrea Parra, señaló que “largas filas que podrían haberse evitado con una actitud de colaboración del gobierno en el trámite legislativo, pero prefieren vetar cuando la gente ya está en la calle. Piñera ha actuado con cálculo político puro y duro, antes que como un Presidente”.

Finalmente, el diputado Rodrigo González afirmó que “Piñera abusa de poder y se mofa del Congreso al que negó patrocinio para prorrogar vigencia de permisos de circulación. Ahora sigue abusando de su monopolio comunicacional y facultades exclusivas para lavar imagen y aparecer como salvador, actitud que Mañalich reprocha a alcaldes”.

Aton Chile