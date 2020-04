Girardi valora acuerdo entre el Gobierno y Asociación de Isapres, pero solicita una ley que impida las alzas

El senador Guido Girardi valoró la gestión del Presidente Sebastián Piñera para aplazar el alza de los planes de las isapres, pero dijo que “no corresponde que use sus relaciones personales”, sino que debe “enviar un proyecto de ley que impida el incremento”.

Además, parlamentario PPD señaló que “el Gobierno debe presentar una denuncia penal porque (las isapres) están violando los principios más básicos en la lucha contra una pandemia”.

Agregó que “al aumentar los pecios de los planes -en un promedio de un 4,5% más el IPC- lleva a la población a una situación de inseguridad y violan el estado de excepción por catástrofe. Cuando, transversalmente, el planeta pide solidaridad, aplazar créditos, medidas para apoyar a los más débiles y la clase media, esta instituciones en un acción inmoral e individualista quieren transformar la pandemia en un negocio especulativo y de usura”.

Por ello aseguró que las isapres deben “ser denunciadas por violación del artículo 138 del Código Penal por impedir acciones sanitarias tendiente a resolver los problemas y garantizar la salud de la población en un estado de excepción”.

Afirmó que “no corresponde tratar con guante blanco a estas instituciones abusivas sin querer tocar sus intereses. La acción del Presidente debe estar dirigida, no a tratar de protegerlas, sino que a obligarlas por ley con su responsabilidad de ser un seguro de salud y que no puedan practicar usura y generar lucro indebido sin ninguna razón que justifique lo que están haciendo”.

Para Girardi, “el Gobierno debe enviar un proyecto de ley o apoyar algunas de las mociones que hemos presentado –una de ellas que ya se aprobó en el Senado regula los costos de las clínicas y obliga a los seguros de Salud cumplir lo pactado- pero debe ir acompañada de una denuncia penal por violar el artículo 38 del Código Penal que sanciona a quienes dificultan la lucha contra una pandemia”.

Añadió que “no se les puede seguir tratando con guante blanco a estas instituciones cuya filosofía es que no pueden darse el lujo de atender enfermos como lo planteó su ex presidente Rafael Caviedes”.

Concluyó señalando que “no hemos apoyado el proyecto del Ejecutivo porque es un traje a la medida para las isapres, es una cirugía plástica para legalizar el abuso. Por razones éticas, así como en el Gobierno del Presidente (Ricardo ) Lagos me negué a apoyar un proyecto porque no le tocaba un pelo de la cola a las isapres, tampoco ahora estamos dispuestos a legislar un proyecto que no va al fondo de los problemas”.

Aton Chile