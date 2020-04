Exministro de Hacienda, Eduardo Aninat: “Alcaldes, déjense de hablar de salud, no cachan nada”

El exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, dice que no es pesimista con lo que se le viene a Chile, pero sí conservador. Y dice que, hasta ahora, en esta crisis del coronavirus “hemos tenido una mezcla de buena suerte, y una mezcla de buena coordinación y de buen manejo de las autoridades, y del público que ha respondido”.

Sin embargo, en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el economista comentó que la proyección del Banco Central de la reducción del crecimiento económico en el rango -1,5% y 2,5% podría ser peor, ya que prevé “una cadena de supuestos razonables, pero que no captura totalmente algo que no controla Chile (…) Me preocupa extraordinariamente lo que pasó en Europa, o sigue pasando en países como Italia, España, Francia, pero ahora en Estados Unidos, donde la respuesta ha sido lenta y descoordinada”.

Sobre el país nortemaericano, en donde hay más de 200 mil contagiados con Covid-19, dice que al ser la economía más importante del mundo, “eso nos va traer secuelas en todos lados, somos un mundo interconectado y en Chile también nos va afectar a varias exportaciones, a nuestras capacidades de adquirir equipos de inversión, suma y sigue”.

Anitat también tuvo palabras de alabanzas para las autoridades económicas chilenas, calificando “una bondad de Dios” la “buena capacidad de los economistas chilenos de reaccionar, en este caso hago una alabanza al ministro (Ignacio) Briones. Su coordinación con el presidente del Banco Central, Mario Marcel, es buena y mejor aún con la que tiene con el Presidente (Sebastián Piñer) que, afortunadamente, nos guste o no, es un economista serio“.

Pero advierte: “No sé cuánta espalda tenemos para resistir una segunda oleada que sea de carácter totalmente económica y financiera”, por lo que espera venir un nuevo paquete de ayuda desde el Gobierno que apoye la cadena de pago, el manejo de subsidios a los trabajadores informales, independientes y pequeñas empresas.

En este punto, el académico es enfático y apunta a las autoridades comunales. “Alcaldes, déjense de hablar de salud, no cachan nada. Dejemos a los medios y autoridades que conduzcan. Sería como si los economistas empezáramos a hablar del coronavirus de forma técnica, no tenemos idea. Déjense de pelear en eso y empiezan a hablar muy luego con el Ministerio de Economía para tener algunas líneas de apoyo que apunten a este tema de informales, gente muy vulnerable y masiva que necesita más que un seguro de cesantía formal, que necesita plata en el bolsillo de aquí a tres meses cuando esto se ponga un poco peor”.

A su juicio, los alcaldes “están con las revoluciones aceleradas, les recomiendo valium a varios de ellos, sobre todo a los de la Región Metropolitana, para no mencionar”.